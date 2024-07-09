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"ТВ Центр" заблокировали в Черногории

13:55
  • вторник
  • 09 июля 2024

Под ограничения попали и другие российские СМИ

Черногория заблокировала ряд российских СМИ. Под санкции попал в том числе телеканал "ТВ Центр".

О блокировке российских СМИ сообщается в релизе Агентства электронных медиа Черногории.

В список заблокированных СМИ также попали телеканалы RT, "Россия 24" и "Россия 1", НТВ, Первый канал, РЕН, "Царьград" и другие.

На решение Черногории уже отреагировали в российском МИД. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, Москва ответит "и на этот акт национализма и цензуры".

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