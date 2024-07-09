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В Москве установится кубанский климат

14:01
  • вторник
  • 09 июля 2024

К 2080 году лето потеплеет на 6,2 градуса

Лето в российской столице к 2080 году из-за глобального потепления станет теплее на 6,2 градуса Цельсия и на 3,2 процента более засушливым, чем сейчас. В Москве установится климат, который сейчас характерен для Краснодара, утверждает американский эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда.

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Ученый составил карту из 40 тысяч населенных пунктов с описанием их погодных условий к 2080 году. По его расчетам, зимы в столице России к тому времени станут на 7,2 градуса теплее и на 25,9% более влажными.

По прогнозам Фицпатрика, изменения произойдут и в других городах Северного полушария. В частности, Мурманск по погоде станет соответствовать современному Санкт-Петербургу. Возрастет вероятность экстремальных природных явлений — ураганов, шквалов, смерчей. Хуже всего придется регионам на экваторе, где проживают более 3,3 миллиарда человек. Им предстоит столкнуться с еще более экстремальным климатом, чем сейчас.

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