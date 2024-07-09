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Задержан ректор университета имени Канта

14:40
  • вторник
  • 09 июля 2024

Это подтвердили в вузе

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом во вторник, 9 июля, рассказали в учебном заведении.

Сотрудница вуза подтвердила сам факт задержания Федорова, но за деталями и комментариями по вопросу следственных действий в его отношении попросила обращаться в правоохранительные органы.

В университете подчеркнули, что случившееся на повлияет на ход приемной кампании — она продолжается в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Как пишут калининградские средства массовой информации, Федорову вменяется получение крупной взятки. В интернете появились кадры, на которых запечатлено задержание ректора — на столе перед ним разложено большое количество банкнот номиналом пять тысяч рублей. Мужчина в перчатках — предположительно, оперативник — с помощью фонарика изучает купюры.

В Следственном комитете России заявили, что ректор Балтийского федерального университета имени Канта и его заместитель подозреваются в присвоении свыше 18 миллионов рублей.

Федорова задержали через полгода после того, как в университете имени Канта побывал президент России Владимир Путин. В Татьянин день, когда студенты отмечают свой праздник, глава государства пообщался с учащимися вуза, отметив, что власти страны немало сделали для желающих получать высшее образование.

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Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров
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