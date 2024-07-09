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Моди: Война — не решение конфликта

14:19
  • вторник
  • 09 июля 2024

Политик призвал Москву и Киев к диалогу

Индия уверена в том, что для решения всех конфликтов в мире подходит только мирный путь и диалог. Такое заявление сделал во вторник, 9 июля, индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

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Как напомнил Моди, за минувшие пять лет миру пришлось столкнуться с многочисленными проблемами — сначала из-за COVID-19, затем из-за различных конфликтов.

Однако "ракеты и снаряды не годятся для решения проблем", поможет лишь диалог, подчеркнул политик. Он заявил, что Нью-Дели выступает за мирное решение конфликта на Украине и готова оказывать содействие в этом вопросе, чтобы как можно скорее установить мир между Москвой и Киевом.

Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за попытки найти мирные пути урегулирования на Украине и за внимание, которое Индия уделяет наиболее острым проблемам, сообщает ТАСС.

Тот факт, что Моди после переизбрания на третий срок отправился именно в Россию, на Западе уже окрестили крупной дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. В Госдепартаменте признались, что встревожены крепкими отношениями Москвы и Нью-Дели.

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин отмечал, что "идет борьба Глобального Юга и Запада на украино-российском треке", Индия — в числе государств, от которых будет многое зависеть.

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