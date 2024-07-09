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ВС России уничтожили склад беспилотников и две станции РЭБ ВСУ

14:23
  • вторник
  • 09 июля 2024

За сутки сбито 97 украинских дронов

Подразделения группировки ВС России "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожен полевой склад боеприпасов, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", сообщили в Минобороны России.

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Оперативно-тактическая авиация, ракетчики и артиллеристы ВС России выявили и уничтожили низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, ликвидирован цех по производству беспилотников и склад ударных БпЛА.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 97 украинских беспилотных летательных аппарата. Также перехвачено 8 американских реактивных снарядов HIMARS.

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