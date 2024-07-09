Разведка выявила применение химоружия украинскими войсками под Херсоном

Предположительно, используют газ фосген

Факты применения запрещенных отравляющих веществ украинской армией против ВС России выявила российская разведка. Предположительно, ВСУ используют фосген, сообщил разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо.

Небо рассказал, что недавно прошел курс тактической медицины в военной академии, и сразу на фронте столкнулся с применения этого газа, был печальный опыт. По словам разведчика, российские бойцы не знают, что с ним делать, передает РИА Новости.

Фосген— бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладает удушающим действием. Его применение в военных целях запрещено, может использоваться только в химической промышленности. Накануне начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что за время СВО Минобороны зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов.

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