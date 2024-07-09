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Разведка выявила применение химоружия украинскими войсками под Херсоном

14:51
  • вторник
  • 09 июля 2024

Предположительно, используют газ фосген

Факты применения запрещенных отравляющих веществ украинской армией против ВС России выявила российская разведка. Предположительно, ВСУ используют фосген, сообщил разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо.

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Небо рассказал, что недавно прошел курс тактической медицины в военной академии, и сразу на фронте столкнулся с применения этого газа, был печальный опыт. По словам разведчика, российские бойцы не знают, что с ним делать, передает РИА Новости.

Фосген— бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладает удушающим действием. Его применение в военных целях запрещено, может использоваться только в химической промышленности. Накануне начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что за время СВО Минобороны зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов.

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