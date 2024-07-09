Следком назвал причину задержания ректора университета имени Канта

Ему вменяют коррупционное преступление

Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина задержаны по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Об этом во вторник, 9 июля, рассказали в Следственном комитете России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, против Федорова и Мялкиной возбуждено уголовное дело. Работникам вуза вменяют присвоение и растрату денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Следователи полагают, что ректор и его зам с февраля 2022 года по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В январе, приехав в университет имени Канта, российский лидер Владимир Путин отмечал, что "все мы помним, что мы когда-то учились в университете, в институте, и конечно, это такие незабываемые годы".

Администрация Балтийского федерального университета имени Канта уверяет абитуриентов и студентов, что учебное учреждение продолжит работать в прежнем режиме, а случившееся с ректором не скажется на учебном процессе и приемной кампании. В вузе ждут решения Минобрнауки о назначении врио ректора.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram