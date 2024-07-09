Политик высказался о конфликте на Украине во время визита в Москву

Североатлантический альянс едва ли ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту. Такое мнение высказал во вторник, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля в комментарии Life, риторика, предшествовавшая саммиту НАТО в Вашингтоне, свидетельствует о том, что члены военно-политического блока вряд ли услышат предложения Моди по урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле будут следить за тем, какие подходы будут доминировать на саммите Североатлантического альянса в США, отметил Песков.

Ранее Нарендра Моди подчеркнул, что Нью-Дели выступает за мирное решение конфликта на Украине и готов оказывать содействие в этом вопросе, чтобы как можно скорее установить мир между Москвой и Киевом. По словам политика, "ракеты и снаряды не годятся для решения проблем".

Западные СМИ пишут, что визит главы индийского правительства Нарендры Моди в Россию призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки. При этом, по словам источников, громкие объявления от лидеров России и Индии в рамках визита маловероятны. Это касается и темы украинского конфликта.

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