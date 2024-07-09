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Мишустин объяснил значение новых нацпроектов

15:08
  • вторник
  • 09 июля 2024

Они обеспечат стране технологический суверенитет

Новые масштабные национальные проекты готовы к запуску. Их реализация обеспечит России технологический суверенитет в наиболее критичных областях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Премьер отметил на пленарной сессии форума "Иннопром", что проекты формируются с учетом приоритетов, определенных в послании президента России Федеральному Собранию. В частности, нацпроект "Новые материалы и химия" позволит использовать имеющиеся возможности, чтобы стать глобальным лидером в химической промышленности. Планируется создание 150 новых производств.

В рамках проекта "Развитие космической деятельности" будет вовлекаться в работу частный бизнес, планируется наращивать орбитальные группировки. Среди других важных нацпроектов - "Новые атомные и энергетические технологии", "Транспортная мобильность". Будут ускорены работы в сфере авиа- и судостроения, чтобы существенно нарастить долю отечественной техники, передает РИА Новости.

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