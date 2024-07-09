Общие интересы: главное о визите Нарендры Моди в Россию

Строительство АЭС в Индии - одно из направлений сотрудничества

Учитывая, какими темпами развивается сотрудничество России и Индии в области атомной энергетики, не удивительно, что официальным переговорам в Кремле предшествовала экскурсия по павильону "Атом" на ВДНХ. Здесь собраны последние достижения нашей страны в этой отрасли, которую Россия в 90-е едва не потеряла.

"Запад предлагал за 500 миллионов долларов закрыть атомную промышленность нашей страны и выйти к 2024 году на ноль атомной генерации", - объяснил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

На тот момент уровень доверия со стороны России к США действительно был колоссальным. Представители из Вашингтона ежедневно работали на российских атомных объектах, говорит Владимир Путин. В том числе военного назначения.

"Рядом с предприятиями, производившими оружейное ядерное топливо, было построено здание, где жили на постоянной основе представители правительства США. Они ходили на работу в эти цеха, где производилось ядерное оружейное топливо каждый день. У них там стоял стол рабочий, и на столе стоял флаг США. Вот такой был уровень доверия со стороны России к нашим партнерам", - рассказал президент.

Теперь же Запад в плане развития атомной энергетики активно пытается нам мешать. Впрочем, безуспешно, учитывая уровень технологий, которыми обладает Россия. О них премьер-министру Индии рассказывают подробно. В том числе и сам Владимир Путин, который детально погружен в эту тему. От новых моделей энергоблоков до ледокольного флота, обеспечивающего проход по Северному морскому пути. Крайне перспективное направление, учитывая проблемы с нынешними маршрутами через Красное море и Суэцкий канал.

Интерес к этому маршруту у Индии, безусловно, есть. Как и к развитию генерации атомной энергетики у себя в стране. Там уже работает АЭС "Куданкулам" , возведенная российскими специалистами. В перспективе - запуск еще четырех энергоблоков. А также строительство плавучих атомных станций. Возможно, об этом лидеры России и Индии говорят по дороге в Кремль. Во всяком случае - туда они приезжают на одной машине.

Путин: Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Мы с вами постоянно в контакте. У нас вчера была возможность в неформальной обстановке поговорить практически по всем вопросам. Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса. И, конечно, прежде всего мирным путем. Моди: У меня глубокие связи с Россией и в особенности с вами. За последние два с половиной десятилетия мы встречались 17 раз. Это мой шестой визит в Россию. Я могу с уверенностью сказать, что вместе мы будем работать и в будущем, будем углублять сотрудничество и достигать новых целей.

И таких целей действительно множество. От поставок нефти и газа до взаимодействия в области судостроения и фарм-индустрии. Для наших западных недоброжелателей это, безусловно, плохой знак. И лишнее подтверждение того, что Россию изолировать не удается. Да, санкции, конечно, мешают. В том числе и в плане взаимных расчетов. Однако назвать это обстоятельство непреодолимым нельзя.

Эти темы лидеры России и Индии обсуждают в ходе закрытых переговоров. В этот момент у журналистов есть возможность детально рассмотреть Орден святого апостола Андрея Первозванного - высшую государственную награду России, которой президент Путин наградил премьер-министра Индии.

"При вашей поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах. В атомной и углеводородной энергетике. В области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и принципы соблюдения международного права", - подчеркнул российский президент.

Лидеры также отметили, что будут продолжать развивать отношения между странами, выводя их на все более высокий уровень.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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