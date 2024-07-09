Госдума во втором чтении приняла проект совершенствования налогов. Что важно знать

Сделать систему более сбалансированной и справедливой - главная цель этих изменений

Усовершенствование налоговой системы - основная цель нового документа. Процесс взимания налогов должен стать более справедливым и сбалансированным. Важно, с одной стороны, учесть интересы людей с разными доходами, а с другой - позаботиться о государственной казне.

"Надо сказать, что в процессе между первым чтением и вторым законопроект стал намного лучше, много здесь сделано именно нашим комитетом по бюджету и налогам, депутатами", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый законопроект, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ. По сути, изменения коснутся только людей с довольно высоким уровнем дохода. Это чуть больше 3% налогоплательщиков. Для граждан, которые получают меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, а также для участников СВО ничего не меняется: ставка прежняя - 13%.

"Налоговая система должна оставаться конкурентоспособной. При любых ставках. Поэтому те ставки, которые предложены, являются абсолютно конкурентоспособными в мире и не будут способствовать тому, что наши налогоплательщики будут искать какие-то другие гавани для того, чтобы избежать этого налогообложения", - указал депутат от "Единой России" Андрей Макаров.

Кого коснутся изменения? Тех, чей годовой доход от 2 млн 400 рублей до 5 миллионов. Для них новая ставка - 15%. От 5 до 20 миллионов - налог составит 18%. От 20 до 50 миллионов - 20%. И свыше 50 миллионов - 22%. При этом налог планируют взимать не со всей суммы, а лишь с превышения пороговых значений.

С момента первого чтения прошло 20 дней.

"За это время поступило огромное количество поправок. И если вы посмотрите на поправки, принятые из таблицы номер один, это 78 поправок. Ряд поправок мы отклонили - их 109. Но, коллеги, закон стал лучше", - добавил Володин.

В зале - не только депутаты, но и представители Министерства финансов России. Без их участия создать справедливый для всех участников налоговой системы текст закона создать было бы невозможно. Проголосовали депутаты и за проект о семейной налоговой выплате. Работающие родители, у которых двое и более детей, по сути, получают право платить налог в размере 7% из 13%. Разница в 6% будет возвращаться по итогам года. Но речь только о семьях, где размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

"Комитет с учетом принятых поправок сообщает, что все необходимые процедуры по подготовке закона к третьему чтению пройдены. Предлагаем завтра утром законопроект рассмотреть в третьем чтении", - сообщил Макаров.

Проект закона предусматривает введение "туристического налога". Он предоставит муниципалитетам возможность получить дополнительный доход. Кроме того, Дума одобрила ставку налога на прибыль для IT-компаний в 5% на срок до 2030 года. Сейчас она равна нулю. А также - повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Данный шаг обусловлен санкционным давлением на экономику России.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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