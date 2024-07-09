Альянс разобщен, его лидеры нестабильны

Саммит НАТО США принимают впервые за 25 лет. И то, что альянс просуществовал три четверти века, на словах вроде бы как повод для праздника. Но в Вашингтоне обстановка, похожая на режим ЧС. Полицейские кордоны, многочисленные заборы и даже КПП. Частично закрыты станции метро и ограничен проезд по дорогам. Ведь вместе в участниками в американскую столицу прибыли и многочисленные протестующие со всего мира. Среди них и группа военных армии США в отставке. Они представляют организацию "Ветераны за мир".

Американский ВПК благодаря расширению НАТО и украинскому конфликту обеспечили заказами на годы вперед. Вот, например, канцлер Германии вылетел в Вашингтон с отчетом о новом пакете помощи киевскому режиму. Но все, что передается из запасов Бундесвера, нужно будет восполнять. Те же ЗРК Patriot американского производства.

"Германия лидирует, предоставив Киеву третью систему Patriot. Это в дополнение ко всем другим мерам поддержки, которую мы оказываем ПВО Украины. Это, например, наша система IRIS-T, которая очень эффективна. И "Гепард", - заявил Олаф Шольц.

На вашингтонском саммите НАТО спонсоры конфликта подбросят террористическому режиму еще вооружений и даже, возможно, дадут еще немного систем Patriot. Куда потом полетят эти ракеты или их обломки - на детские больницы в Киеве или по отдыхающим на крымских пляжах - кураторов не беспокоит. Успех по-американски - это продолжение боевых действий. В качестве стимула, чтоб не передумали умирать до последнего украинца, - членство в НАТО.

Зеленский настойчиво выпрашивает приглашение в альянс. Но, судя по всему, в Вашингтоне ему придется довольствоваться тем, что предложат. Издание Defense News собщает: в альянсе все еще перебирают формулировки для итоговой декларации. То ли "мост к членству", то ли "необратимый путь". Вряд ли это все понравится Киеву. Ведь мост будет длинною в вечность, а последствия продолжающегося конфликта - действительно необратимыми.

"Эта декларация саммита НАТО не может служить как бесплатный билет или итоговое решение о принятии Украины. Мы еще не зашли так далеко, и ситуация с безопасностью не делает это возможным. Финальное решение должно зависеть от согласия всех стран-членов альянса. Идет очень аккуратный поиск слов, чтобы с последнего саммита в Вильнюсе был какой-то прогресс", - рассказал Петер Пеллегрини, президент Словакии.

Внимание западной прессы сейчас сконцентрировано на том, как бы поделикатнее дать Киеву от ворот поворот. Влиятельные издания от Bloomberg до Financial Times пишут о провале юбилейного саммита НАТО еще до его начала. Альянс разобщен, его лидеры нестабильны, у всех серьезные внутренние проблемы в своих странах. Поездка за океан Эмманюэля Макрона из-за неразберихи с собственным правительством - под вопросом. Но больше всего беспокойства вызывает Джо Байден.

Зато чета Зеленских бодра и улыбается даже у памятника жертвам Голодомора. Его они под прицелами телекамер посетили первым делом в Вашингтоне. В Киеве еще продолжается разбор завалов детской больницы, в которую прилетела украинская ракета ПВО. А представители хунты предпочли лететь за океан, просить еще больше оружия и переваливать всю вину на Россию.

На Совбезе ООН постпред России рассказал, что наши ВКС наносили удар по военному заводу. Василий Небензя разъяснил режиму и его кураторам, как можно было избежать трагедии: "Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы, есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах".

К тому же инциденты, которые Киев максимально раскручивает и по полной программе использует для пиара на крови, каждый раз странным образом происходят накануне крупных международных мероприятий.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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