Загнанный в угол Макрон может пропустить саммит НАТО

Всему виной давление оппозиции

Эмманюэль Макрон переживает непростые времена. Череда скандалов так и тянется за ним шлейфом. Вначале он провалился на выборах, а потом попал в переплет, когда отказался принимать отставку премьера Атталя, чтобы "сохранить стабильность" в стране. А тут назревает новая шумиха.

Президент Франции может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО в США из-за давления оппозиции по поводу формирования нового правительства после досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), компетентно сообщает газета Le Figaro.

Напомним, что коалиция "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели.

Отметим, что правительство продолжит работу в нынешнем составе до начала осени, чтобы заниматься проведением Олимпийских (26 июля - 11 августа) и Паралимпийских игр (28 августа - 8 сентября).

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