Самолет Boeing 757 с двумя сотнями пассажиров потерял колесо на взлете

Это второй подобный случай за год

Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines потерял колесо шасси при взлете из аэропорта Лос-Анджелеса. Нештатная ситуация произошла с бортом, летевшим в Денвер, уточняет британская The Guardian.

По данным издания, на борту находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Лайнер благополучно приземлился в точке назначения, никто не пострадал. Представители United Airlines заявили, что уже занялись расследованием происшествия.

Этот случай стал последним в череде инцидентов с самолетами United Airlines. В марте один самолет был вынужден совершить аварийную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за неполадок в гидравлической системе. В том же месяце другой самолет, выполнявший посадку в Хьюстоне, съехал с рулежной дорожки в траву. А у лайнера Boeing 777, направлявшегося в Японию из США, после взлета также отвалилось колесо, которое повредило автомобиль на стоянке для сотрудников воздушной гавани.

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