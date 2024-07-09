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Минобороны показало видео поражения пусковых установок HIMARS

15:40
  • вторник
  • 09 июля 2024

Удар по ним был нанесен "Искандером"

Министерство обороны России во вторник, 9 июля, продемонстрировало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS.
Названы имена новых героев спецоперации

Удар по этим установкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области. Еще две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, при ударе по установкам HIMARS на Херсонщине были ликвидированы пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ.

Россия неоднократно подчеркивала, что все западное оружие и военная техника, поставляемые украинским боевикам, будут гореть в зоне специальной военной операции. В подтверждение этого на Поклонной горе работала выставка подбитой трофейной техники производства ФРГ, США, а также других доноров киевского режима.

При этом украинские власти просят Запад расширить разрешенный радиус нанесения ударов, допустив атаки западным оружием по "старой" территории России. То, что американские ракеты применяются для ударов по Крыму, перестали скрывать уже и в Вашингтоне. Белый дом признал, что Украина бьет по полуострову ракетами ATACMS.

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