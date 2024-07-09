Президент Словакии объяснил бессмысленность "саммитов мира" без России

На швейцарский саммит Россию не приглашали

Россия должна принимать участие в мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, иначе эти встречи обречены на провал. Такое мнение высказал во вторник, 9 июля, президент Словакии Петер Пеллегрини.

Как отметил политик, "другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи", подобные швейцарскому саммиту по Украине. Но представителей России на этом мероприятии не было.

Пеллегрини подчеркнул, что говорить о мире следует с обеими сторонами конфликта. Президент Словакии отметил, что с этим согласны многие политические лидеры, хотя они не хотят говорить об этом публично, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обсуждали планы Китая провести саммит по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором "саммите мира" по урегулированию украинского кризиса должны быть представители России, но, вероятно, это не будет Путин, который якобы "боится выезжать из России".

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