ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Словакии объяснил бессмысленность "саммитов мира" без России

16:00
  • вторник
  • 09 июля 2024

На швейцарский саммит Россию не приглашали

Россия должна принимать участие в мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, иначе эти встречи обречены на провал. Такое мнение высказал во вторник, 9 июля, президент Словакии Петер Пеллегрини.
Путин назвал основу для переговоров по Украине

Как отметил политик, "другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи", подобные швейцарскому саммиту по Украине. Но представителей России на этом мероприятии не было.

Пеллегрини подчеркнул, что говорить о мире следует с обеими сторонами конфликта. Президент Словакии отметил, что с этим согласны многие политические лидеры, хотя они не хотят говорить об этом публично, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обсуждали планы Китая провести саммит по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором "саммите мира" по урегулированию украинского кризиса должны быть представители России, но, вероятно, это не будет Путин, который якобы "боится выезжать из России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Саммит
Саммит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.