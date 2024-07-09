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Истребители Балтфлота нанесли удар по объектам условного противника

15:43
  • вторник
  • 09 июля 2024

Плановые учения прошли в Калининградской области

Массированный удар по объектам условного противника нанесла авиация Балтийского флота. В учениях приняли участие десять экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации и более 100 человек инженерно-технического персонала, говорится в пресс-релизе флота.

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По данным пресс-службы, летчики выполнили полеты в заданный квадрат и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням. Использовались осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250-270 и ОФАБ-100-120. Прицельное бомбометание выполнялось на высотах от 900 до 2000 метров и скоростях до 1000 км/ч, передает "Интерфакс".

Кроме того, экипажи выполнили боевое маневрирование, действия по уклонению от истребительной авиации и средств ПВО. Они также отработали стрельбу из автоматических скорострельных авиационных пушек калибром в 30 мм по наземным целям, имитирующим колонны автомобильной техники условного противника. Учения проходили как в светлое, так и в темное время суток.

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