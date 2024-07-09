Однако они утверждают, что силы страны истощены

Сближение с НАТО и ЕС уже станет для Украины победой, считают журналисты американского издания The New York Times. Однако они высказали мнение, что силы страны истощены, а американские чиновники в частном порядке все чаще говорят, что для Украины будет практически невозможно вернуть утраченные территории.

Кроме того, анализирует издание, предстоящие месяцы будут нелегкими для Украины. Но лидеры союзников, собравшиеся на этой неделе в Вашингтоне на празднование 75-й годовщины основания Организации Североатлантического договора, утверждают, что их усилия по укреплению Украины якобы работают.

Однако Эрик Чарамелла, бывший сотрудник разведки, который сейчас является экспертом по Украине, работающим в Фонде Карнеги за международный мир, сказал, что за последние 18 месяцев стало ясно, что ни Россия, ни Украина “не обладают возможностями существенно изменить линию фронта”.

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