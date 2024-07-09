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Сотрудники прокуратуры и СК получили отсрочку от военной службы

16:26
  • вторник
  • 09 июля 2024

Госдума приняла новый закон

Согласно новому закону, принятому Госдумой во втором и третьем чтении, отсрочка от призыва будет предоставляться тем, кто поступил на службу в органы прокуратуры и Следственного комитета после получения высшего образования. 

Также он освобождает служащих от военных сборов на должностях, где предусмотрено присвоение специальных званий. 

Нововведения вступят в силу с 1 сентября, уточняет ТАСС.

Отметим, что в настоящее время отсрочка от призыва предоставляется только служащим в органах внутренних дел, противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе, принудительного исполнения и таможенных органах при наличии высшего образования и специальных званий.

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