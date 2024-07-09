"Это невыносимая боль": Кудрявцева влезла в скандал с разводом Алсу и Яна Абрамова

Телеведущая прямо указала на неверность мужчины

Новость о расставании певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь пара годами производила впечатление идеальной семьи. Супруги воспитывали дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля, демонстрировали идиллию, поэтому поклонники и подумать не могли, какие проблемы скрываются парой.

Вообще о том, что в семье Алсу не все в порядке, слухи стали ходить вскоре после ее свадьбы. Начали поговаривать, будто Ян Абрамов неверен жене. А в последнее время и вовсе стали судачить, что у мужчины отношения с моделью Анастасией Решетовой, бывшей возлюбленной рэпера Тимати, которому она родила сына Ратмира.

И пока Решетова и Абрамов принципиально не комментируют эту информацию, представители шоу-бизнеса бурно обсуждают новость о разводе Алсу. В частности, некоторые, как Филипп Киркоров и Алексей Чумаков, заняли сторону бизнесмена, а другие встали на защиту Алсу. К последним примкнула телеведущая Лера Кудрявцева. Она недвусмысленно дала понять, что именно измена Абрамова и стала причиной развода.

"Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери", - сообщила Лера Кудрявцева на своем официальном канале в "Телеграм".

Далее популярная ведущая, очевидно, обратилась к защитникам Яна Абрамова. "Пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор", - пристыдила Киркорова и Чумакова блондинка.

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