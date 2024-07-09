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Певец Андрей Губин возвращается на сцену спустя 19 лет молчания

17:52
  • вторник
  • 09 июля 2024

Исполнитель выступит в Сочи

Когда-то Андрей Губин считался одним из самых успешных и востребованных певцов на нашей эстраде. Его песни "Ночь", "Лиза", "Такие девушки как звезды", "Танцы" стали хитами и пользуются популярностью до сих пор. Сам же исполнитель пропал со всех радаров, будучи на вершине музыкального Олимпа.

Лишь годами позже оказалось, что Андрей Губин ушел со сцены из-за тяжелого заболевания. У него диагностировали левостороннюю прозопалгию, т.е. певец страдал из-за болей в левой стороне лица. Исполнитель дал несколько резонансных интервью на телевидении, рассказал о том, как в результате болезни оказался вынужден отказаться от творчества, и признался, что до сих пор одинок и бездетен.

Тем не менее Губин дал понять, что не намерен завершать карьеру. А теперь и вовсе стало известно, что исполнитель собирается выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи. Там пройдет его творческий вечер. Как передает телеграм-канал Mash, присутствие Андрея уже подтвердили. Он готов спеть как минимум один свой хит.

Остальные его песни, как сообщается, исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и десяток других артистов. Ведущими вечера станут Александр Ревва и Александра Ребенок.

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