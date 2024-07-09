Собянин: Город поддержит проведение XVIII конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Цель - популяризация книг и чтения, продвижение книгоиздания и современных форм книжной торговли
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что столичные власти поддержат проведение XVIII конкурса "Лучший книжный магазин Москвы".
"Его цель - популяризация книг и чтения, продвижение книгоиздания и современных форм книжной торговли. В этом году конкурс пройдёт в августе-декабре. В нём могут принимать участие коллективы предприятий розничной торговли всех форм собственности. Важное условие - магазины должны реализовывать книжную продукцию на московском рынке не меньше полугода", - написал глава города.
С остальными условиями можно ознакомиться здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram