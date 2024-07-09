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Собянин: Город поддержит проведение XVIII конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

17:59
  • вторник
  • 09 июля 2024

Цель - популяризация книг и чтения, продвижение книгоиздания и современных форм книжной торговли

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что столичные власти поддержат проведение XVIII конкурса "Лучший книжный магазин Москвы".

"Его цель - популяризация книг и чтения, продвижение книгоиздания и современных форм книжной торговли. В этом году конкурс пройдёт в августе-декабре. В нём могут принимать участие коллективы предприятий розничной торговли всех форм собственности. Важное условие - магазины должны реализовывать книжную продукцию на московском рынке не меньше полугода", - написал глава города.

С остальными условиями можно ознакомиться здесь

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