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Названо условие отмены ЕГЭ: школьники будут против

18:17
  • вторник
  • 09 июля 2024

Отказ от единого госэкзамена может привести к плачевным результатам

В начале лета депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в ГД законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Он включен в примерную программу законопроектной работы на октябрь 2024 года.

Однако руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в пух и прах раскритиковал эту инициативу. Он выразил уверенность, что школьники никогда на это не согласятся, ведь у них только прибавится экзаменов: как минимум шесть экзаменов придется сдавать в школе и еще три (а может, и больше) при поступлении в ВУЗ, напомнил Музаев в беседе с ТАСС.

Он выразил мнение, что ЕГЭ можно будет отменить только в том, случае, если будет найдена "понятная" для учителей, для выпускников и для их родителей альтернатива. В заключение руководитель Рособрнадзора спрогнозировал, что ЕГЭ продолжит свое существование.

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