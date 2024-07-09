Спортсмен Ягудин и депутат Мосгордумы Семенников приняли участие в зарядке с жителями Ясенево

Фигурист продемонстрировал прекрасную форму

Прославленный спортсмен Алексей Ягудин провел зарядку для жителей района в сквере между улицей Тарусская и улицей Ясногорская. Фигуриста представил депутат Мосгордумы Александр Семенников, который также принял участие в мероприятии: "Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира. Икона стиля в фигурном катании!".

На зарядку собрались все, кто в это время был в сквере, жители тепло приветствовали спортсмена. Алексей Ягудин высказал уверенность, что путь к отличной форме начинается с хорошей разминки. Затем, по мнению фигуриста, нужно уделить время плавной растяжке мышц. То есть ни о каком шпагате и речи не идет. Затем многократный чемпион мира провел серию основных упражнений с выпадами, наклонами и бегом на месте, которые усилил несколькими движениями из арсенала фигуристов.

По словам депутата Мосгордумы Александра Семенникова, уже 23 августа это "прекрасно обустроенное общественное пространство" официально станет сквером Олимпийских чемпионов. Общественный деятель от имени местных жителей пригласил на это мероприятие Алексея Ягудина. Тот согласился, передает Агентство городских новостей "Москва".

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