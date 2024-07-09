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Соседов объяснил, почему Пугачева плюется в Россию

19:08
  • вторник
  • 09 июля 2024

Музыкальный критик призвал забыть Примадонну

Алла Пугачева отреагировала на групповой ракетный удар по военным объектам на Украине. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Примадонна коротко написала: "Бог терпелив, но всему есть предел". Публикацию артистка сопроводила фотографией окровавленной женщины и ребенка. Снимок, предположительно, сделан из киевской больницы. Отметим, что Минобороны исключило, что имели место удары по гражданским целям на Украине. В киевскую больницу, отмечает ведомство, попала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО.

Меж тем музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что не нужно обращать внимания на выпады Аллы Пугачевой, которая уже не в первый раз плюется в Россию и  дискредитирует российскую армию. По мнению Сергея, Примадонна таким образом хайпует, чтобы о ней не забывали.

"Мне, например, она уже неинтересна давно. Я про нее забыл. И всем советую сделать так же. Тогда она ничего писать не будет", - цитирует Сергея Соседова "МК".

А ведь когда-то, по признанию музыкального критика, он был самым ярым фанатом Аллы Пугачевой. Он не пропускал ни единого ее выступления. Однако мнение о Примадонне у него со временем изменилось. Соседов убежден, что Пугачевой следовало завершить карьеру и достойно уйти, когда она потеряла голос.

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