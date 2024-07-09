Как новый расчет курса отразился на стоимости рубля, ответил Банк России

Регулятор обнародовал данные

Переход на новый механизм расчета официального курса оказал минимальное влияние на стоимость рубля, передает Банк России. Однако, отмечается в документе, обнародованном регулятором, курс все еще сильно зависит от внешнеэкономической деятельности.

По данным Центробанка, смена биржевой торговли американским долларом и евро на внебиржевую имел минимальные последствия для отечественной валюты. Уже в начале второго летнего месяца, как следует из сообщения регулятора, ситуация с курсом стабилизировалась, российский рубль продолжает определяться рыночным соотношением внешнеэкономических операций.

Переориентировавшись с доллара и евро на китайский юань, по итогам июня отечественная валюта укрепилась относительно китайской денежной единицы на 5,3%. Что касается американского доллара, то и тут рубль чувствует себя вполне уверенно, укрепившись на 4,5%.

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