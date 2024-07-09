ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как новый расчет курса отразился на стоимости рубля, ответил Банк России

19:52
  • вторник
  • 09 июля 2024

Регулятор обнародовал данные

Переход на новый механизм расчета официального курса оказал минимальное влияние на стоимость рубля, передает Банк России. Однако, отмечается в документе, обнародованном регулятором, курс все еще сильно зависит от  внешнеэкономической деятельности.

По данным Центробанка, смена биржевой торговли американским долларом и евро на внебиржевую имел минимальные последствия для отечественной валюты. Уже в начале второго летнего месяца, как следует из сообщения регулятора, ситуация с курсом стабилизировалась, российский рубль продолжает определяться рыночным соотношением внешнеэкономических операций.

Переориентировавшись с доллара и евро на китайский юань, по итогам июня отечественная валюта укрепилась относительно китайской денежной единицы на 5,3%. Что касается американского доллара, то и тут рубль чувствует себя вполне уверенно, укрепившись на 4,5%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.