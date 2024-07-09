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Захарова о действиях Черногории: "Выслужиться перед Брюсселем"

20:38
  • вторник
  • 09 июля 2024

Страна заблокировала несколько российских СМИ

Черногория остановила работу ряда российских СМИ. Речь идет о 20 медиаоператорах, включая "Первый канал", "Россию 1", "ТВ Центр", RT, "Спутник", НТВ, РЕН ТВ и других. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не преминула ответить на действия Черногории. Она назвала этот жест недружественным и пригрозила "ассиметрично" ответить, передает РИА Новости.

Дипломат убеждена, что правительство открыто цензурирует российские СМИ в стране, и дала понять, в чем причина этих действий. Захарова считает, что Черногория просто хочет "выслужиться перед еэсовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке".

Также представитель МИД высказала мнение, что страна "задним числом" пытается на законных основаниях оформить ситуацию, которая развилась еще пару лет назад, когда российские вещатели разом были заблокированы.

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Мария Захарова
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