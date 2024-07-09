Виной всему аномальная жара

Свыше полумиллиона жителей юга России остались без электричества. Причина - сбой в системе из-за высокого потребления на фоне аномальной жары. Об этом сообщили в Минэнерго.

Без света - Кубань, Адыгея, Астраханская область. Но самая серьезная ситуация - в Ростовской области. На Дону столбики термометров уже перевалили за 40 градусов. И по данным метеорологов, экстремальные температуры продержатся как минимум еще неделю.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы возобновить подачу электричества.

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