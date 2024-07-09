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"Очень грустно видеть": сослуживец рассказал об унижении принца Гарри

21:10
  • вторник
  • 09 июля 2024

Наследник британской королевской семьи хватается за любой повод заявить о себе

Когда-то принц Гарри, младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза Уэльских, был любимчиком не только нации, но и всего мира. Младший брат принца Уильяма отличался веселым непосредственным нравом, а если и попадал в скандалы, то выходил сухим из воды. Как ни странно, они положительно влияли на имидж Гарри. Например, когда представитель британской королевской семьи устроил вечеринку, на которой предстал без одежды. После этого его признали чуть ли не секс-символом.

Все изменилось, когда Гарри встретил американскую актрису Меган Маркл и женился на ней. С тех пор британскую королевскую семью сотрясает один скандал за другим. Все началось с того, что четыре года назад Гарри и Меган отказались от своих обязанностей и переехали жить в Америку. Там супруги дали интервью Опре Уинфри, в котором обвинили венценосных родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме.

С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными. Люди по всему миру судачат, что Гарри и Меган, отказавшись от своих обязанностей, ведут стиль жизни, как будто продолжают жить во дворце. Якобы оба хватаются за любой повод заявить о себе.

Вот, например, предстоящее награждение Гарри премией Пэта Тиллмана за заслуги на церемонии вручения ESPY Awards 2024, которая состоится 11 июля в Лос-Анджелесе. Супруг Меган Маркл будет отмечен за организацию спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Однако человек, работавший с Гарри во время его службы, крайне негативно относится к подобным его выходам в свет. Сослуживец считает это унижением своего достоинства.

"Если вы получаете медаль в армии, вы не хвастаетесь этим, так что идея явиться на телевизионную церемонию награждения, чтобы получить награду, была бы совершенно неловкой для большинства военных. Очень грустно видеть, как Гарри, который был замечательным парнем, которого все уважали, занимается подобными вещами", - цитирует человека из бывшего окружения Гарри Daily Beast.

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Принц Гарри
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