ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Америка отказалась вмешиваться в выборы в Грузии

21:59
  • вторник
  • 09 июля 2024

Госдеп отреагировал на данные, представленные СВР России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал информацию Службы внешней разведки России, согласно которой Америка якобы намерена добиться смены власти в Грузии.

"Это совершенно неверно", - цитирует короткое заявление Миллера ТАСС.

По данным российской разведки, Вашингтон якобы намерен включить рычаги влияния и дискредитировать правящую в стране партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Для этого американские кураторы будто бы дали отмашку оппозиционным силам в стране, чтобы те устроили массовые протестные акции. По информации СВР России, "тараном" в этом деле, по задумке Госдепа, являются жители Тбилиси. Ключевая же роль в этом деле якобы возложена на президента Саломе Зурабишвили.

"Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков", - сообщает российская разведка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Грузия
Грузия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.