Госдеп отреагировал на данные, представленные СВР России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал информацию Службы внешней разведки России, согласно которой Америка якобы намерена добиться смены власти в Грузии.

"Это совершенно неверно", - цитирует короткое заявление Миллера ТАСС.

По данным российской разведки, Вашингтон якобы намерен включить рычаги влияния и дискредитировать правящую в стране партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Для этого американские кураторы будто бы дали отмашку оппозиционным силам в стране, чтобы те устроили массовые протестные акции. По информации СВР России, "тараном" в этом деле, по задумке Госдепа, являются жители Тбилиси. Ключевая же роль в этом деле якобы возложена на президента Саломе Зурабишвили.

"Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков", - сообщает российская разведка.

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