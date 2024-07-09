Жуков: Президент Молдавии Санду объявила войну русскому языку

Оппозиционер бьет тревогу

Представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков уверен, что молдавские власти стремятся искоренить русский язык в стране. По его версии, начали они с того, что в парламенте якобы планируется принятие нового регламента, который исключает использование русского языка в законодательной деятельности.

"Санду и ее партия объявили войну русскому языку на законодательном уровне... Это решение является вопиющим примером дискриминации и безответственного управления, направленного на раскол общества. Власть демонстрирует абсолютное пренебрежение к русскоязычному населению Молдовы, которое составляет значительную часть граждан страны. Исключение русского языка из нормативного оборота - это не просто бюрократическая формальность, а явный сигнал о намерении изолировать эту часть общества", - заявил Жуков в своем официальном канале в "Телеграм".

Отметим, что в настоящее время регламент подразумевает проект законодательного документа на румынском языке, но с русским переводом. Вообще до 2014 года именно русский язык был обязательным к изучению в учебных заведениях. Однако потом его причислили к иностранным языкам.

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