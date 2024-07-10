Петер Сийярто: Венгрия выступит на саммите НАТО за начало мирных переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии прояснил позицию страны в преддверии саммита в Вашингтоне

Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом, во вторник, 9 июля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он также добавил, что на саммите в Вашингтоне Венгрия подтвердит, что не примет участия в миссии НАТО, направленной на оказание военной помощи Украине.

Ранее во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон для участия в саммите Североатлантического альянса. Администрация венгерского премьера, тем не менее, отметила, что политик намеревается использовать эту поездку и для дальнейшей реализации своей "миссии мира".

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