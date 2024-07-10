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Столтенберг назвал победу России на Украине крупнейшей угрозой для НАТО

03:45
  • среда
  • 10 июля 2024

Генсек НАТО выступил на церемонии открытия саммита альянса

НАТО не может позволить допустить победы России на Украине, так как это станет крупнейшей угрозой для альянса. Об этом в среду, 10 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг также назвал украинский конфликт главной угрозой безопасности за последние десятилетия и отметил, что победа России может вдохновить других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.

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