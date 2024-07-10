Столтенберг назвал победу России на Украине крупнейшей угрозой для НАТО

Генсек НАТО выступил на церемонии открытия саммита альянса

НАТО не может позволить допустить победы России на Украине, так как это станет крупнейшей угрозой для альянса. Об этом в среду, 10 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг также назвал украинский конфликт главной угрозой безопасности за последние десятилетия и отметил, что победа России может вдохновить других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.

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