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США и союзники пообещали выделить Украине более 1 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО

05:41
  • среда
  • 10 июля 2024

Совместное заявление было опубликовано пресс-службой Белого Дома

США и союзники обязались выделить Украине более 1 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО. Соответствующее заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины было опубликовано во вторник, 9 июля, пресс-службой Белого Дома.

Согласно совместному заявлению, Украина также получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. Кроме того, в ближайшие месяцы союзники намерены предоставить Киеву такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

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