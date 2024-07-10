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WSJ: Страны НАТО не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить потребности Украины

07:21
  • среда
  • 10 июля 2024

Запад переоценил свои возможности по производству достаточного количества оружия для Киева

Официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить достаточно вооружений для нужд Украины. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, высокопоставленные лидеры Европы и США признают, что Запад переоценил свои возможности по производству достаточного количества оружия для Киева. Также отмечается, что Россия, в свою очередь, "с тревожащей скоростью" нарастила выпуск военной продукции.

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