У людей будет возможность использовать эти бункеры для своих нужд

Картошка и личное мужество - вот что остановит Россию! Эстония выдала новую оборонную стратегию. Страна НАТО с грозной армией 7,5 тысяч бойцов, готовых на всё, ждёт российской агрессии. Вот свежая концепция: Эстония построит 600 бункеров на границе с Россией.

"У людей будет возможность использовать эти бункеры для своих нужд. Если есть желание хранить картофель - пожалуйста, мы даже можем платить за это, учитывая, что в кризисной ситуации у нас будут эти помещения", - пишут СМИ.

Что, простите? Картошка? Стратегическая мысль у эстонских военных опережает всё, что когда-либо было сказано или написано об искусстве войны. Бравый эстонский воин в бункере, да с запасом картофеля сможет отбиваться от русской армии месяцами.

Территория горячих северных парней ныне обширна. Швеция, которая после Полтавской битвы 300 с лишним лет жила в мире и покое, вступила в НАТО и неожиданно обнаружила, что нужен ей враг. Шведам велели покупать фонарики, канистры с водой и рации, чтобы продержаться хотя бы месяц, когда агрессор придёт. А враг не слышит. Не нападает.

Швеция, вступившая в НАТО, покряхтела и выдала стратегию национальной безопасности, согласно которой Россия назначается тем самым долгожданным врагом.

Теперь, согласно стратегии, Швеция станет более безопасной и защищённой. Рядом ещё горячие финские парни возводят забор вдоль российской границы. Туристы не едут, приграничный бизнес загибается, зато есть враг. Так жить веселее.

У министра обороны Эстонии спросили: почему власти готовы потратить 60 миллионов евро на бункеры, где пехотинцы, сжимая винтовки в руках, будут охранять картошку, а на повышение зарплаты школьным учителям страна не может наскрести даже 10 миллионов? Министр ответил - тут каждый о себе должен позаботиться.

Крепи оборону, эстонский солдат. У тебя в действительности всё не так, как на самом деле.

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