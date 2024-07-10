"Вызов англосаксонскому миру": Лузянин объяснил, почему Моди приехал в Россию

Эксперт отметил близость идеологии Моди и Путина

Какие сигналы Россия подала Западу перед началом саммита НАТО? И почему Моди после переизбрания в июне на пост главы правительства первый визит нанёс именно в Москву? На эти и другие вопросы ответит профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов подробнее обсудил результаты переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди, а также итоги визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин.

"Мы видим абсолютную близость идеологии Моди и Путина. И чисто прагматически – колоссальный скачок за счет углеводородов, новые контракты по АЭС. Моди говорил на хинди – давал вызов англосаксонскому миру", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram