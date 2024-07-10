Бурятские штурмовики ликвидировали блиндаж с боевиками

Появилось видео

Информация о ходе специальной военной операции. Российские войска улучшили положение на передовых позициях по нескольким направлениям. За сутки уничтожены сотни боевиков, десятки единиц бронетехники и вооружений. Сорваны несколько попыток ротаций противника.

Это кадры боевой работы наших штурмовых подразделений в районе села Урожаное. Бойцы из Бурятии в составе бронегрупп выдвигаются в сторону опорного пункта ВСУ. Работают малыми группами при поддержке артиллерии и беспилотной авиации.

На видео с дрона видно, как штурмовики окружили блиндаж, где засели боевики. Один из бойцов закидывает гранату. Взрыв. И далее - окончательная зачистка. Все действия штурмовиков отточены до мелочей. Все шаги просчитаны - кто первым заходит в окоп, а кто - прикрывает. Как обойти мины и как действовать, чтобы перезарядить автомат в бою.

Воздушное пространство на линии боевого соприкосновения - под контролем наших зенитчиков. Расчет ЗРПК "Панцирь-С1" всего за 10 секунд приводит орудие из дежурного режима в боевое. В арсенале комплекса 12 зенитных ракет и две пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов. Это позволяет нашим бойцам поражать любые средства воздушного нападения противника в установленном диапазоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram