Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне проведения СВО. В ходе выполнения поставленных задач штурмовая группа под командованием старшего сержанта Александра Мешкова под постоянным вражеским обстрелом захватила опорный пункт ВСУ.

Враг понёс серьёзные потери, а уцелевшие боевики сдались в плен. В течение четырёх суток наши военнослужащие успешно удерживали позиции, отразив несколько контратак, и создали условия для продолжения наступления вглубь обороны противника.

Сержант Илья Кильдишев обеспечивал устойчивую связь батальонно-тактической группы с командованием. В ходе ожесточённого боя с украинскими националистами осколком мины повредило радиостанцию.

Несмотря на постоянные обстрелы, Илья, рискуя жизнью, восстановил аппаратуру. По вновь организованным каналам связи были переданы координаты расположения огневых позиций противника и наши военные нанесли по врагу мощный артудар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram