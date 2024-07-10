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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:40
  • среда
  • 10 июля 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне проведения СВО. В ходе выполнения поставленных задач штурмовая группа под командованием старшего сержанта Александра Мешкова под постоянным вражеским обстрелом захватила опорный пункт ВСУ.

Враг понёс серьёзные потери, а уцелевшие боевики сдались в плен. В течение четырёх суток наши военнослужащие успешно удерживали позиции, отразив несколько контратак, и создали условия для продолжения наступления вглубь обороны противника.

Сержант Илья Кильдишев обеспечивал устойчивую связь батальонно-тактической группы с командованием. В ходе ожесточённого боя с украинскими националистами осколком мины повредило радиостанцию.

Несмотря на постоянные обстрелы, Илья, рискуя жизнью, восстановил аппаратуру. По вновь организованным каналам связи были переданы координаты расположения огневых позиций противника и наши военные нанесли по врагу мощный артудар.

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