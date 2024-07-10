ВВС Израиля нанесли удар по территории школы на юге сектора Газа

Множество человек погибли

По меньшей мере 29 человек погибли, еще десятки пострадали в результате авиаудара ВВС Израиля по территории школы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Большинство жертв атаки - женщины и дети.

Как сообщили власти палестинского анклава, во дворе учебного заведения находился палаточный лагерь, где жили беженцы. Раненых доставили в переполненный госпиталь. Первую медицинскую помощь людям оказывали прямо в коридорах.

ЦАХАЛ со своей стороны заявляет, что этим ударом был ликвидирован один из участников боевого крыла ХАМАС. А информацию о жертвах среди мирного населения, по словам представителей армии, сейчас изучают.

Накануне Израиль активизировал своё наступление, что, как предупредили в палестинском движении, может поставить под угрозу переговоры о прекращении огня. И это именно тот сценарий, которого добивается правительство Беньямина Нетаньяху.

За последние четыре дня Израиль нанес уже четвертый удар по школам в секторе Газа. Ещё под один обстрел ЦАХАЛ, на этот раз артиллерийский, попал лагерь беженцев Нусейрат - в центральной части сектора Газа, сообщает катарский телеканал Аль-Джазира. По его данным, в результате этой атаки погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе четыре ребёнка.

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