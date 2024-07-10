ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВВС Израиля нанесли удар по территории школы на юге сектора Газа

08:43
  • среда
  • 10 июля 2024

Множество человек погибли

По меньшей мере 29 человек погибли, еще десятки пострадали в результате авиаудара ВВС Израиля по территории школы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Большинство жертв атаки - женщины и дети.

Как сообщили власти палестинского анклава, во дворе учебного заведения находился палаточный лагерь, где жили беженцы. Раненых доставили в переполненный госпиталь. Первую медицинскую помощь людям оказывали прямо в коридорах.

ЦАХАЛ со своей стороны заявляет, что этим ударом был ликвидирован один из участников боевого крыла ХАМАС. А информацию о жертвах среди мирного населения, по словам представителей армии, сейчас изучают.

Накануне Израиль активизировал своё наступление, что, как предупредили в палестинском движении, может поставить под угрозу переговоры о прекращении огня. И это именно тот сценарий, которого добивается правительство Беньямина Нетаньяху.

За последние четыре дня Израиль нанес уже четвертый удар по школам в секторе Газа. Ещё под один обстрел ЦАХАЛ, на этот раз артиллерийский, попал лагерь беженцев Нусейрат - в центральной части сектора Газа, сообщает катарский телеканал Аль-Джазира. По его данным, в результате этой атаки погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе четыре ребёнка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.