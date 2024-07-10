ПВО предотвратила атаку дронов ВСУ в двух российских регионах

БПЛА сбиты над Белгородской и Воронежской областями

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение прошедшей ночи уничтожено два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были обнаружены над территориями Белгородской и Воронежской областей. Оба украинских БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Вечером 9 июля ВСУ атаковали пять населенных пунктов Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет. Сгорел легковой автомобиль, повреждения получили несколько частных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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