Российские военные продолжают спецоперацию

Российские танкисты огнем из танка Т-80 уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который препятствовал наступлению войск России на авдеевском направлении. Об этом в среду, 10 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве, сообщение которого цитирует ТАСС, уточняется, что военнослужащие экипажа танка Т-80 группировки войск "Центр" ликвидировали опорник ВСУ огнем с закрытой огневой позиции.

Координаты были получены от разведывательных БПЛА. На цель навели пушку боевой машины и применили 125-мм осколочно-фугасные снаряды, при этом беспилотники корректировали огонь.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск Центр освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике, при этом был уничтожен радар обнаружения воздушных целей ПВО Giraffe шведского производства и две американские установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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