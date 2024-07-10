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Киев вновь попросит США снять ограничения на удары по России

08:37
  • среда
  • 10 июля 2024

Для атак на Крым и Донбасс Украине разрешения не нужны

Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон для участия в саммите НАТО, будет вновь просить власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

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По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого цитирует Politico, он планирует снова поднять этот вопрос на этой неделе на встречах с администрацией США. При этом чиновник полагает, что на решение этого вопроса Вашингтону "может потребоваться еще некоторое время".

Ермак также посетовал на то, что в Киеве до сих пор не знают, в какие сроки поступит одобренная США военная помощь и какое вооружение войдет в этот пакет.

Тем временем Вашингтон признал, что украинские военные обстреливают Крым американским оружием. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что ВСУ использовали предоставленные США ракеты ATACMS, "уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы".

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему Вашингтон не дает официального разрешения Киеву применять ATACMS для ударов по "старой" территории России. По словам военного, это говорит о чрезмерном страхе властей Соединенных Штатов.

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