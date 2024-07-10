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Число госпитализированных с отравлением детей в Туве приблизилось к полусотне

08:24
  • среда
  • 10 июля 2024

Состояние пациентов не вызывает опасений

Число пациентов с отравлением в больнице Тувы возросло до 46. Это дети, заболевшие после смены в оздоровительном лагере "Чагытай". Утром 10 июля юных пациентов навестил министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай.

Возросло число пострадавших от отравления в детском лагере в Туве
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Как сообщил глава регионального минздрава в Telegram, состояние всех больных заметно улучшилось. Значительно лучше чувствует себя и девочка, которая попала в реанимационное отделение. Югай уточнил, что в настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и 1 воспитатель.

Власти республики решили усилить меры профилактики кишечных инфекций в детских оздоровительных учреждениях. Минздрав держит на контроле состояние детей, в том числе тех, которые находятся под наблюдением в районных медорганизациях – при необходимости пациентов переведут в республиканскую инфекционную больницу.

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