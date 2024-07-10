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Зеленский в Вашингтоне вновь пожаловался на нехватку систем ПВО

08:44
  • среда
  • 10 июля 2024

Киев получил всего пять систем Patriot

Владимир Зеленский пожаловался на недостаточное снабжение Киева союзниками системами ПВО. Украинский лидер выступил в фонде имени президента США Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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По словам Зеленского, переданные украинской стороне западными странами пять новых систем Patriot, конечно, помогут. Но их, как всегда, недостаточно.

Зеленский прибыл в США на юбилейный саммит НАТО. Вашингтон в совместном заявлении с партнерами по альянсу уже перечислил новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада. Это американские комплексы Patriot и итальянский SAMP-T. Также Киеву передают тактические системы NASAMS, HAWK, Gepard, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS, передает РИА Новости.

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