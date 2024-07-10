Зеленский в Вашингтоне вновь пожаловался на нехватку систем ПВО

Киев получил всего пять систем Patriot
Владимир Зеленский пожаловался на недостаточное снабжение Киева союзниками системами ПВО. Украинский лидер выступил в фонде имени президента США Рональда Рейгана в Вашингтоне.
По словам Зеленского, переданные украинской стороне западными странами пять новых систем Patriot, конечно, помогут. Но их, как всегда, недостаточно.
Зеленский прибыл в США на юбилейный саммит НАТО. Вашингтон в совместном заявлении с партнерами по альянсу уже перечислил новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада. Это американские комплексы Patriot и итальянский SAMP-T. Также Киеву передают тактические системы NASAMS, HAWK, Gepard, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram