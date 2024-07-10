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Россия объяснила допуск Украины на заседание Совбеза ООН

08:59
  • среда
  • 10 июля 2024

Киев нарушил процедуру запроса, но все равно был представлен на заседании

Украинскую делегацию допустили к участию в экстренном заседании Совбеза ООН исключительно по просьбе Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 9 июля, рассказала политкоординатор России в организации Надежда Соколова.

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Как пояснила Соколова в Telegram, "за украинцев пришлось просить американцам", поскольку Киев нарушил процедуру запроса — письмо украинской стороны о допуске на заседание состояло лишь из одной фразы, собственно, требования о допуске.

Однако Россия все же разрешила Украине присутствовать на заседании по просьбе США как одного из членов Совбеза — "правилам процедуры такой вариант соответствует", а в целом "Совет, как известно, сам решает, кого приглашать".

Первый заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что наша делегация довела до сведения участников заседания "правду о попадании ракеты украинской ПВО по детскому госпиталю в Киеве, которое киевский режим и его спонсоры сейчас тщетно всеми силами пытаются выдать за целенаправленный удар ВКС России".

Напомним, Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. В соответствии с принципом ротации председательство перешло к нашей стране от Южной Кореи. Одним из ключевых запланированных на этот срок мероприятий станут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого миропорядка.

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