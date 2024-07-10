Захарова ответила на обвинения против России в ударах по больнице

Киев пытается переложить собственную вину
Обвинения Украины в адрес России в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры — это очередная провокация. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Как подчеркнула спикер МИД в эфире радио Sputnik, утверждения о том, что якобы именно российские военные выпустили ракету по территории больницы "Охматдет" в Киеве, что привело к жертвам среди мирных жителей, — это неправда.
Захарова подчеркнула, что "это очередная провокация, на которую пошел киевский режим, якобы найдя повод обвинить Россию в том, что она наносит удары по гражданским объектам".
В Кремле уже отмечали, что нет сомнений в том, что в больницу угодила украинская противоракета, а российские военные никогда не наносит ударов по гражданским объектам.
Опровержение давало и российское Министерство обороны. Оно подтвердило групповой удар высокоточным оружием большой дальности, нанесенный по объектам на Украине 8 июля, но уточнило, что целью стали объекты военной промышленности Украины и авиационные базы Вооруженных сил Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram