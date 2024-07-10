ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова ответила на обвинения против России в ударах по больнице

09:17
  • среда
  • 10 июля 2024

Киев пытается переложить собственную вину

Обвинения Украины в адрес России в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры — это очередная провокация. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Кремль ответил на обвинения в ударе по больнице в Киеве
МИД ответил на ложь Киева о трагедии с детской больницей

Как подчеркнула спикер МИД в эфире радио Sputnik, утверждения о том, что якобы именно российские военные выпустили ракету по территории больницы "Охматдет" в Киеве, что привело к жертвам среди мирных жителей, — это неправда.

Захарова подчеркнула, что "это очередная провокация, на которую пошел киевский режим, якобы найдя повод обвинить Россию в том, что она наносит удары по гражданским объектам".

В Кремле уже отмечали, что нет сомнений в том, что в больницу угодила украинская противоракета, а российские военные никогда не наносит ударов по гражданским объектам.

Опровержение давало и российское Министерство обороны. Оно подтвердило групповой удар высокоточным оружием большой дальности, нанесенный по объектам на Украине 8 июля, но уточнило, что целью стали объекты военной промышленности Украины и авиационные базы Вооруженных сил Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.