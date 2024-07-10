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Подполье сообщило об уничтожении техники ВСУ в Запорожье

09:18
  • среда
  • 10 июля 2024

Мощные взрывы прогремели также в районе аэропорта в Ровно

Целью ночного удара ВС России по подконтрольной Киеву части Запорожской области стал перегрузочный терминал. На терминале "Нибулон" хранится техника ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По данным подпольщика, по соседству с терминалом, в колонии N99, ремонтируют военную технику. Тут же находятся казарменные помещения внутренних войск. Как сообщил Лебедев агентству РИА Новости, за прилетом последовала мощная детонация.

Также взрывы гремели ночью в Ровно. Один из трех прилетов был в районе аэропорта "Ровно", где расположен цех по производству беспилотных летательных аппаратов. А в Николаевской области российские ракеты поразили места дислокации ВСУ. В результате, по словам Лебедева, уничтожены более сотни бандеровцев.

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