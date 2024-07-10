Подполье сообщило об уничтожении техники ВСУ в Запорожье

Мощные взрывы прогремели также в районе аэропорта в Ровно

Целью ночного удара ВС России по подконтрольной Киеву части Запорожской области стал перегрузочный терминал. На терминале "Нибулон" хранится техника ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщика, по соседству с терминалом, в колонии N99, ремонтируют военную технику. Тут же находятся казарменные помещения внутренних войск. Как сообщил Лебедев агентству РИА Новости, за прилетом последовала мощная детонация.

Также взрывы гремели ночью в Ровно. Один из трех прилетов был в районе аэропорта "Ровно", где расположен цех по производству беспилотных летательных аппаратов. А в Николаевской области российские ракеты поразили места дислокации ВСУ. В результате, по словам Лебедева, уничтожены более сотни бандеровцев.

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