ВС России развивают наступление на нескольких направлениях

Последние данные о ходе СВО

Серия мощных взрывов прогремела ночью на крупных военных объектах Украины. Пожары вспыхнули на аэродроме ВСУ в Миргороде, который Киев готовил для приёма истребителей F-16. Также поражены военные заводы, в том числе в Кривом Роге. Российские штурмовые группы тем временем развивают наступление на Харьковском, Донецком и Купянском направлениях. Поступают сообщения об освобождении ещё одного стратегического населённого пункта.

Механик давит педаль "газа" на полную. Поднимая клубы пыли, БМП с десантниками буквально влетают в лесопосадку под Купянском. Бойцы "рассыпаются" на двойки. И пока противник не успел опомниться, штурмовая группа первой открывает огонь и начинает зачистку окопов и блиндажей ВСУ.

В последние сутки Купянское направление - едва ли не главное в оперативных сводках. Бойцы захватывают траншеи на окраинах поселка Андреевка. А это штурм опорных пунктов ВСУ в Артемовке. Только во время этих атак российским подразделениям удалось вклиниться в линию обороны националистов сразу на 4 километра.

Сегодня утром стало известно, что наши бойцы взяли под полный контроль и поселок Песчаное. А вместе с ним - один из важнейших "укрепов" на пути к райцентру. Тактический замысел российских войск уже не секретный. Купянск оказался в "клещах". И с каждым днем они сжимаются все сильнее.

Это не просто позиция, а целый брошенный националистами арсенал. Из бывшего советского вооружения – только автоматные магазины. Все остальное – НАТОвское. Патроны, гранаты и гранатометы, мины направленного действия и даже американские штурмовые винтовки.

На флангах Волчанска передовые позиции ВСУ российская артиллерия обрабатывает зажигательными снарядами. Так проще "выкурить" боевиков из траншей и пробить дорогу для штурма мотострелкам.

Спустя почти месяц ожесточенных боев наши войска взломали позиции ВСУ в городе. И от активной обороны перешли в наступление. Бойцам при поддержке танков удалось форсировать реку Волчья и закрепиться в южных районах города. А именно их киевский генштаб считал главным плацдармом в Волчанске. Эксперты подсчитали - в неделю ВСУ теряют до батальона солдат. Перебрасывают резервы. Но бесполезно. Насильно мобилизованные украинцы и воевать не хотят. И с оружием обращаться не умеют.

В Новгородском в Донбассе едкий дым застилает территорию бывшего завода по производству фенолов. Это заброшенное предприятие в промзоне ВСУ готовило к обороне. Но превратить цеха и корпуса в укрепрайон националисты не успели. Этой ночью российские ВКС и ракетчики нанесли новый комбинированный удар по военной инфраструктуре противника.

Уже как минимум третий раз за неделю атакован "Искандерами" военный аэродром ВСУ в Миргороде. Тот самый, который Киев готовил для приема НАТОвских истребителей F-16. Еще один удар нанесен по Кривому Рогу. Точнее, заводу олигарха Ахметова. Украинского мультимиллиардера и крупнейшего спонсора радикальных националистических группировок. На этот раз наши военные ликвидировали принадлежащее ему предприятие "Метинвест", которое производило для ВСУ модульные блиндажи и массу другого военного оборудования.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram