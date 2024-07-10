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Столтенберг назвал победу России главной угрозой для НАТО

11:48
  • среда
  • 10 июля 2024

Между тем премьер Венгрии продолжает свою мирную миссию

Первый день юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне в основном посвятили Украине. США и союзники пообещали Киеву более миллиарда долларов на закупку систем ПВО. А генсек альянса Йенс Столтенберг назвал победу России самым большим риском для НАТО. Выступил на саммите и Джо Байден, вокруг которого после провальных дебатов разгорелись дискуссии.
Западные СМИ говорят о провале юбилейного саммита НАТО еще до его начала

В каждой шутке – лишь доля шутки. Байден сейчас на карандаше у американцев. У журналистов, что ни день, новые вопросы к Белому дому.

Демпартия уже устала краснеть за президента и устраивает закрытые совещания, где обсуждает, способен ли Байден дотянуть до конца срока? Один из членов палаты представителей описал эти заседания как "похороны". 

Влиятельное издание "Файнэншл таймс", ссылаясь на свои проверенные источники, пишет, что некоторые европейские политики на полях саммита НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне, уже налаживают связи Дональдом Трампом. А он, упиваясь своей прошлой победой на дебатах, требует еще хлеба и зрелищ.

Американские СМИ пишут, что сейчас весь мир следит за Джо Байденом на саммите НАТО и ждет очередной осечки. Впрочем, а вот и она. В первом же своем выступлении глава Белого дома путает слова, а потом теряется в пространстве, спасает генсек альянса.

К слову, 5 ноября в США состоятся президентские выборы. Но уже сейчас комику и его шоу под названием "дайте денег Украине" очень не хватает внимания и систем ПВО, которые Запад уже успел пообещать попрошайке. Не устраивает его и то, что истребители F-16 придут на Украину не так скоро, как хотелось бы и их тоже мало. Зато, видимо, достаточно 10 тысяч бронежилетов для украинок, которые пообещал Зеленскому госсекретарь Блинкен. Сателлиты Вашингтона, впрочем, будут вынуждены вывернуть карманы, хоть там уже дыры, намекают журналисты WSJ.

Зеленский решил воспользоваться случаем и требует отменить ограничения на американское оружие, чтобы бить ракетами вглубь России. А генсек НАТО, досиживающий последние месяцы в своеv кресле, призывает к продолжению войны.

"Помните, самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить. Исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед. Настало время отстаивать свободу и демократию. Место действия - Украина!", - заявил Йенс Столтенберг.

Кажется, совсем не обращая внимание на кровожадные идеи НАТО, премьер Венгрии продолжает свою мирную миссию. Уже 4.0. В Вашингтоне Виктор Орбан встретился с президентом Турции. Подробности разговора пока не разглашали.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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